Запах гари от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.
Запах гари от лесного пожара дошел до Тюмени. О вони и дыме сообщили жители центральной части города, Зареки и Червишевского тракта сегодня ночью, 15 июня. Согласно данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на территории региона сейчас действуют два лесных пожара, один из которых был локализован.
Главные очаги возгорания зарегистрированы в Уватском и Ишимском районах. Кроме того, вероятнее всего запах гари в Тюмень несет ветер из Свердловской области, где горят леса в районе Камышлова и Заречного.
По данным сервиса IQAir, в Тюмени индекс качества воздуха и концентрация вредных веществ на момент написания материала находятся в пределах «нормы».
О ситуации с пожарами в регионе мы рассказываем в отдельном материале.