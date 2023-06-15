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НовостиПроисшествия15 июня 2023 4:40

Запах гари от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Тюмени

О дыме сообщили жители центральной части города, Зареки и Червишевского тракта
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Запах гари от лесного пожара дошел до Тюмени. О вони и дыме сообщили жители центральной части города, Зареки и Червишевского тракта сегодня ночью, 15 июня. Согласно данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на территории региона сейчас действуют два лесных пожара, один из которых был локализован.

Главные очаги возгорания зарегистрированы в Уватском и Ишимском районах. Кроме того, вероятнее всего запах гари в Тюмень несет ветер из Свердловской области, где горят леса в районе Камышлова и Заречного.

По данным сервиса IQAir, в Тюмени индекс качества воздуха и концентрация вредных веществ на момент написания материала находятся в пределах «нормы».

О ситуации с пожарами в регионе мы рассказываем в отдельном материале.