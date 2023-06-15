В Тюмени департаменту имущественных отношений выделили 10 млн рублей на премии

Департаменту выделено 9 957 000 рублей для премирования должностных лиц. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области для сотрудников областного департамента имущественных отношений выделили почти 10 миллионов рублей для выплат премий. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале государственной власти. Речь идет о распоряжении правительства Тюменской области от 26.05.2023.

«Департаменту выделено 9 957 000 рублей для премирования должностных лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, работников органов государственной власти», – указано в документе.

Напомним, что в Тюмени подсчитали ежемесячные зарплаты за 2022 год начальников строительных учреждений и компаний. Так, руководитель ГКУ ТО «Управление капитального строительства» Фанур Гимаев в месяц зарабатывает почти 244 тысячи рублей, это почти 3 миллиона рублей в год. Казенное учреждение занимается проектированием, строительством, а также реконструкцией зданий разного назначения.