Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 15 июня 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области продолжается особый противопожарный режим, который был введен 3 апреля 2023 года. А также продолжает действовать режим ЧС на юге региона из-за риска возникновения крупных лесных пожаров. На прошлой неделе Тюменскую область покинула группа спасателей из Архангельска. По последним данным в регионе тушат два лесных пожара на площади почти 50 гектаров и пять ландшафтных возгораний.

За сутки в Тюменской области ликвидировано 11 природных пожаров, их общая площадь превышает 200 гектаров земли. К тушению огня привлечены 183 человека и 52 единицы техники.

Вчера днем лесной пожар вспыхнул у деревни Симонова Ишимского района. Очаг возгорания удалось быстро локализовать, сейчас огонь не угрожает жилым домам, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Тушением пожара занимались восемь человек, им в помощь было выдано три единицы спецтехники Тюменской авиабазы.

Кроме того, огонь заметили местные жители у села Успенка. Там загорелся лес, спасателям удалось оперативно справиться с пламенем.

К сожалению, Тюменская область уже два месяца не покидает рейтинг регионов России по площади действующих пожаров. При этом большая часть лесных пожаров, по словам специалистов, происходит из-за погодной активности. Синоптики прогнозируют, что до 16 июня грозовая активность на территории Тюменской области сохранится на высоком уровне.

В четверг, 15 июня, чрезвычайная степень пожарной опасности прогнозируется в Тобольской и Тюменской авиазонах. В регионе продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов для выявления нарушителей противопожарного режима.

На территории Тюменской области действует особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

О природном возгорании жителей просят сообщать по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по номеру 112.