Число погибших от отравления паленой водкой в Тюмени возросло до четырех человек

12 июня от отравления паленой водкой погибла семейная пара. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени от отравления метиловым спиртом погибли еще два человека. Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела. По данным Следственного комитета, в Тюменской области умерли еще два человека после употребления суррогатного алкоголя с этикеткой «Родники Сибири» и «Царская охота».

12 июня от отравления паленой водкой погибла семейная пара – мужчина 1989 года рождения и женщина 1961 года рождения.

– В городе Тюмени неустановленными лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с этикеткой «Родники Сибири» и «Царская охота», представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате её употребления наступила смерть двух человек – мужчины 1989 года рождения и женщины 1961 года рождения. В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что в результате распития спиртосодержащей жидкости скончались еще два человека, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

На сегодняшний день продолжается производство следственных и процессуальных мероприятий. Оперативники ищут причастных к производству и торговле суррогатным алкоголем, из-за которого погибли уже четыре человека.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления России по Тюменской области Александра Кублякова.