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НовостиПроисшествия14 июня 2023 13:59

Число погибших от отравления паленой водкой в Тюмени возросло до четырех человек

12 июня от отравления паленой водкой погибла семейная пара
Серафима Краснова
12 июня от отравления паленой водкой погибла семейная пара.

12 июня от отравления паленой водкой погибла семейная пара.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени от отравления метиловым спиртом погибли еще два человека. Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела. По данным Следственного комитета, в Тюменской области умерли еще два человека после употребления суррогатного алкоголя с этикеткой «Родники Сибири» и «Царская охота».

12 июня от отравления паленой водкой погибла семейная пара – мужчина 1989 года рождения и женщина 1961 года рождения.

– В городе Тюмени неустановленными лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с этикеткой «Родники Сибири» и «Царская охота», представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате её употребления наступила смерть двух человек – мужчины 1989 года рождения и женщины 1961 года рождения. В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что в результате распития спиртосодержащей жидкости скончались еще два человека, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

На сегодняшний день продолжается производство следственных и процессуальных мероприятий. Оперативники ищут причастных к производству и торговле суррогатным алкоголем, из-за которого погибли уже четыре человека.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления России по Тюменской области Александра Кублякова.