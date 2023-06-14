Водители в Тюмени встали в многокилометровые пробки на объездной и Федюнинского

Движение транспорта парализовано на Холодильной, 50 лет Октября и Республики. Фото: Татьяна Коркина

Водители в Тюмени встали в многокилометровые пробки. Согласно данным интернет-карт, дорожная ситуация в городе оценивается в 7 баллов. Огромный затор образовался на улице Федюнинского, он тянется от Червишевского тракта до поворота на Мельникайте. Дальше небольшая пробка фиксируется до перекрестка Мельникайте с Инженерной.

Кроме того, движение транспорта парализовано на Холодильной, 50 лет Октября и Республики. На объездной магистрали зарегистрировано несколько ДТП. По городу фиксируется еще пара аварий.

Отметим, причиной заторов в Тюмени могли стать дорожные работы. В городе сегодня ограничили движение транспорта на путепроводе через Транссиб у Плеханова. На участках дороги пройдет третий этап ремонта.