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НовостиОбщество14 июня 2023 12:38

В Тюменской области 22 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Все 100-балльники получат по 100 тысяч рублей за успешную сдачу экзаменов
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Двадцать два выпускника из Тюменской области добились 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Улучшились результаты и по географии.

Безошибочно работу написали ребята из семи районов: Абатского, Тюменского, Заводоуковска, Ишима, Тобольска и Тюмени.

Напомним, все 100-балльники получат по 100 тысяч рублей за свои заслуги и успешную сдачу экзаменов. Решение поощрять таких ребят принял губернатор Тюменской области Александр Моор в 2022 году.