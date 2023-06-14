В Тюменской области 22 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Двадцать два выпускника из Тюменской области добились 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Улучшились результаты и по географии.

Безошибочно работу написали ребята из семи районов: Абатского, Тюменского, Заводоуковска, Ишима, Тобольска и Тюмени.

Напомним, все 100-балльники получат по 100 тысяч рублей за свои заслуги и успешную сдачу экзаменов. Решение поощрять таких ребят принял губернатор Тюменской области Александр Моор в 2022 году.