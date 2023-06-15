Погода на 15 июня 2023 года в Тюмени: дожди и грозы

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В четверг, 15 июня 2023 года, МЧС опубликовало срочное предупреждение о грозе, надвигающейся на Тюменскую область. В этот день будет облачно, ночью местами пройдут дожди, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

15 июня в регионе потеплеет до +26 градусов, в северных районах – до +16. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +13 градусов, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области. Граждан призывают соблюдать бдительность.

Напомним, что жара в регионе сменится мощным похолоданием и ночными заморозками. Активный атмосферный фронт волнами перемещается по территории Сибири и некоторым регионам Урала в восточном направлении. 14-15 июня ожидаются дожди, в отдельных районах грозы с градом и усилением ветра до 22 метров в секунду. Ночные заморозки от 0 до -5 градусов в Тюменской области прогнозируются до 16 июня.