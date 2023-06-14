В День молодежи 24 июня перекроют часть центральных улиц в Тюмени

Фото: пресс-служба администрации Тюмени.

В День молодежи в областном центре перекроют часть центральных улиц. 24 июня в период с 8 до 22 часов будет прекращено движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог:

- ул. Береговая – на участке от Щербакова до Поперечной;

- ул. Красноармейская – на участке от Береговой до Большой Заречной;

- ул. Поперечная – на участке от Береговой до Большой Заречной.

В городе пройдет молодежный фестиваль под названием «На одной волне». Тюменских автомобилистов просят следовать указателям на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.