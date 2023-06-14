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НовостиПроисшествия14 июня 2023 11:21

Лесной пожар вспыхнул 14 июня у деревни Симонова Ишимского района

Пожар локализован в 12.30 на площади 0,5 га
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Лесной пожар вспыхнул у деревни Симонова Ишимского района сегодня днем. Сейчас очаг возгорания уже локализован, огонь не угрожает жилым домам, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Тушением пожара занимались восемь человек, им в помощь было выдано три единицы спецтехники Тюменской авиабазы. Спасатели проливают локальные очаги возгорания.

– Пожар обнаружен сегодня в 11.05, локализован в 12.30 на площади 0,5 га в Синицынском лесничестве, – уточнили в правительстве Тюменской области.

О ситуации с пожарами в регионе мы рассказываем в отдельном материале.