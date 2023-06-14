Сотрудники Росгвардии за 5 месяцев изъяли у тюменцев 226 единиц оружия

Фото: скриншот с пресс-конференции.

В Тюменской области за пять месяцев было изъято 226 единиц оружия. К административной ответственности в сфере оборота оружия в регионе сотрудниками Росгвардии привлечено больше 400 лиц. В 2022 году за аналогичный период времени к ответственности были привлечены свыше 1 тысячи граждан, рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Тюмени Сергей Кузнецов на пресс-конференции.

На сегодняшний день в Тюмени на учете по обороту оружия состоит 27 тысяч человек, в пользовании у которых находится более 54 тысяч единиц оружия. Основная часть владельцев оружия – это охотники.

– К примеру, если в прошлом году за нарушение были изъяты свыше 1 300 единиц оружия, то в этом году за аналогичный период – 226 единиц оружия. В прошлом году на утилизацию было сдано свыше 700 единиц оружия, в этом – 100 единиц, – уточнил Сергей Кузнецов.

Добавим, в 2023 году сотрудники Росгвардии оказали свыше 13 тысяч услуг по выдаче разрешений и лицензий, переоформления и продления документов на ношение и хранение оружия.