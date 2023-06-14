Первую в Тюменской области стартап-студию на базе ТИУ представят на ПМЭФ-2023

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Первую в регионе стартап-студию на базе Тюменского индустриального университета представят на ПМЭФ сегодня, 14 июня. В форуме в среду примут участие студенты-победители конкурса проектных работ «Государство для людей», рассказали в пресс-службе отдела медиа и внешних коммуникаций вуза.

На Международном молодежном экономическом форуме «Стартап как диплом», который проводится в рамках ПМЭФ, стартап представит Дмитрий Петрулев. В нем студенты при поддержке наставников могут разрабатывать и внедрять в производство уникальные технологические проекты, запускать бизнес-идеи.

– Участие в форуме такого уровня – это возможность обсудить ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами, познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками, обменяться опытом и контактами с молодыми предпринимателями, – рассказали в пресс-службе ТИУ.

Напомним, Александр Моор возглавил тюменскую делегацию на ПМЭФ в 2023 году.