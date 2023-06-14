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НовостиОбщество14 июня 2023 9:30

На дне Туры в Тюмени найдена затонувшая баржа

Транспортная прокуратура требует поднять и удалить судно
Серафима Краснова
Транспортная прокуратура требует поднять и удалить затонувшую баржу.

Транспортная прокуратура требует поднять и удалить затонувшую баржу.

Фото: Виктория Гаврик

Транспортная прокуратура требует поднять и удалить затонувшую баржу на левом берегу Туры в 175 километрах от Тюмени. Специалистами проведено обследование акватории и береговой полосы водоема.

– В ходе проверки на 175-м километре левого берега реки Туры установлен затонувший корпус баржи, который создаёт препятствие на внутреннем водном транспорте и проводимым на внутренних водных путях путевым работам, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Владелец баржи не установлен, уточнили в ведомстве. Организация работы по осуществлению мер охраны водных объектов и предотвращения негативного воздействия возложена на департамент недропользования и экологии Тюменской области. Кроме того, сотрудники прокуратуры направили исковое заявление в правительство региона.