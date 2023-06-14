Выжившая в резне на Тульской тюменка требует с бывшего мужа за убийство матери и сожителя 11 млн рублей

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюменской области прокуратура направила материалы уголовного дела об убийстве двух лиц и покушении на убийство в суд. По версии следствия, 39-летний Руслан Гасанов 19 февраля 2023 года в районе 15 часов дня пришел к своей бывшей жене, где проживала она, ее сожитель и мать, а также шестеро детей.

Мужчина планировал забрать четверых детей у экс-супруги. Кроме того, обвиняемый допускал убийство бывшей жены и ее сожителя, поэтому взял с собой два ножа.

– Находясь в квартире, в ходе возникшего между мужчинами конфликта, переросшего в драку, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения бывшей жене, ее сожителю и матери. От полученных травм сожитель и мать женщины скончались на месте происшествия, – говорится в материалах уголовного дела.

Бывшая жена Гасанова выжила, она убежала из квартиры, где экс-супруг устроил резню. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала тюменца вменяемым и исключила нахождение его в состоянии аффекта или ином выраженном эмоциональном состоянии в момент преступления.

Потерпевшая женщина требует от Руслана Гасанова возмещение морального ущерба на сумму свыше 11 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.