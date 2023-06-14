В Тюмени началась проверка из-за отравлений паленой водкой после смерти семейной пары

Результаты исследования показали, что причиной смерти лиц явилось острое отравление метиловым спиртом. Фото: Татьяна Коркина

Следователи завели уголовное дело по факту гибели двух человек в результате отравления метиловым спиртом. По данным ведомства, в январе 2023 года в Тюмени неустановленные лица продали опасный алкоголь погибшей паре. В результате употребления внутрь указанной жидкости скончались два человека – 34-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Оперативники провели осмотр места происшествия, а также обыски по месту жительства потерпевших. Следователи инициировали проверку из-за отравления смертельной водкой. Кроме того, к расследованию приступили и сотрудники прокуратуры.

– Результаты судебно-медицинского исследования показали, что причиной смерти указанных лиц явилось острое отравление метиловым спиртом, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокурор области Владислав Московских взял на личный контроль ход и результаты предварительного расследования.