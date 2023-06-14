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НовостиПроисшествия14 июня 2023 8:57

В Тюмени началась проверка из-за отравлений паленой водкой после смерти семейной пары

Результаты исследования показали, что причиной смерти явилось острое отравление метиловым спиртом
Серафима Краснова
Результаты исследования показали, что причиной смерти лиц явилось острое отравление метиловым спиртом.

Результаты исследования показали, что причиной смерти лиц явилось острое отравление метиловым спиртом.

Фото: Татьяна Коркина

Следователи завели уголовное дело по факту гибели двух человек в результате отравления метиловым спиртом. По данным ведомства, в январе 2023 года в Тюмени неустановленные лица продали опасный алкоголь погибшей паре. В результате употребления внутрь указанной жидкости скончались два человека34-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Оперативники провели осмотр места происшествия, а также обыски по месту жительства потерпевших. Следователи инициировали проверку из-за отравления смертельной водкой. Кроме того, к расследованию приступили и сотрудники прокуратуры.

– Результаты судебно-медицинского исследования показали, что причиной смерти указанных лиц явилось острое отравление метиловым спиртом, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокурор области Владислав Московских взял на личный контроль ход и результаты предварительного расследования.