Александр Моор возглавил тюменскую делегацию на ПМЭФ в 2023 году

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

Тюменская делегация во главе с губернатором Александром Моором и мэром Русланов Кухаруком посетит петербургский международный экономический форум, который стартовал сегодня, 14 июня. Продлится мероприятие четыре дня.

Главная тема обсуждений в этот раз - суверенное развитие как основа справедливого мира. Свою точку зрения на этот вопрос представит и тюменская делегация.

Отметим, что собственного стенда на полях форума в этом году у региона не будет. Ключевым событием форума из года в год становится оглашение результатов национального инвестиционного рейтинга. В 2022 году Тюменская область заняла в нем пятое место.

На мероприятие уже прибыла делегация из ОАЭ, также организаторы ждут премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Крус, приглашение получил бразильский лидер Луис Инасиу Лулу да Силва.