Олег Савчук с 14 июня занял пост руководителя управы Калининского округа в Тюмени

Фото: пресс-служба городской администрации.

Глава Тюмени Руслан Кухарук назначил руководителя Калининского административного округа. Соответствующее постановление подписал мэр города сегодня, 14 июня. На должность руководителя управы назначен Олег Савчук.

С сентября 2022 года Олег Савчук исполнял обязанности руководителя в управе Ленинского округа, а карьеру в муниципалитете начал в 2007 году простым специалистом.

— Олег Савчук уделяет особое внимание вопросам благоустройства округа, выстроил эффективное взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, депутатами Тюменской городской думы, членами Общественной палаты города Тюмени, представителями различных предприятий, работающих в Калининском округе. Например, осенью прошлого года тюменские меценаты помогли обновить аллею Молодоженов, в этом году ремонтируют сквер Болгаро-Советской дружбы, — заявили в пресс-службе комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Власти отмечают, что Олег Савчук принимал активное участие в благоустройстве скверов Юристов, Железнодорожников, Вьюжного, территории у дома № 68 по улице Амурской в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».