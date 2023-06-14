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НовостиОбщество14 июня 2023 4:47

В Тюмени на несколько часов ограничат движение транспорта на путепроводе через Транссиб у Плеханова

Специалисты уже начали устанавливать ограждающие конструкции
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени на несколько часов ограничат движение транспорта на путепроводе в районе Плеханова. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. 14 июня в 10.00 перекроют путепровод через Транссиб, на участках дороги пройдет третий этап ремонта.

Специалисты уже начали устанавливать ограждающие конструкции. В работе задействуют автокран, поэтому транспорт в течение нескольких часов сможет проезжать только по одной полосе.

– После обеда для проезда автомобилей в направлении Московского тракта будут открыты две полосы движения, – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, ремонт на обходе города проводится в шесть этапов. Вчера специалисты завершили второй этап реконструкции. Работы на путепроводе будут завершены к началу учебного года.