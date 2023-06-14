В Тюмени и области за 2022 год на производстве погибли 13 человек

Травмы на работе за 2022 год получили 1005 человек. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области за предыдущий год на производстве погибли 13 человек. Согласно данным Тюменьстата, самой опасной сферой деятельности для работников стала добыча полезных ископаемых.

Травмы на работе в 2022 году получили 1 005 человек, указывают статистики. Кроме добычи полезных ископаемых, опасными считаются сферы транспортировки и хранения грузов, строительства и здравоохранения.

Отметим, что в Тюменской области постепенно идет увеличение количества несчастных случаев на производстве. Согласно данным тюменских статистиков, в 2017 году на работе получили травмы 993 человека.

Напомним, пять медицинских специалистов заразились коронавирусом в Тюменской области и умерли за 2022 год.