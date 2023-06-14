Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 4:38

В Тюмени и области за 2022 год на производстве погибли 13 человек

Травмы на работе в 2022 году получили 1 005 человек
Серафима Краснова
Травмы на работе за 2022 год получили 1005 человек.

Травмы на работе за 2022 год получили 1005 человек.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области за предыдущий год на производстве погибли 13 человек. Согласно данным Тюменьстата, самой опасной сферой деятельности для работников стала добыча полезных ископаемых.

Травмы на работе в 2022 году получили 1 005 человек, указывают статистики. Кроме добычи полезных ископаемых, опасными считаются сферы транспортировки и хранения грузов, строительства и здравоохранения.

Отметим, что в Тюменской области постепенно идет увеличение количества несчастных случаев на производстве. Согласно данным тюменских статистиков, в 2017 году на работе получили травмы 993 человека.

Напомним, пять медицинских специалистов заразились коронавирусом в Тюменской области и умерли за 2022 год.