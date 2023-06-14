Тюменец был признал на службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области похоронили погибшего в зоне СВО бойца Виталия Ширшова. Об этом заявил глава Аромашевского района Игорь Власов. Военнослужащий погиб в зоне специальной военной операции на Украине, его похоронили накануне, 13 июня.

– Сегодня простились с Ширшовым Виталием Александровичем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Ширшова Виталия Александровича. Вечная Память, – написал Игорь Власов в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Власов / Telegram-канал.

Виталий Ширшов родился в деревне Кармацкой в 1993 году, учился в местной школе. После ее окончания поступил в Аромашевское СПТУ-9 на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Позже был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, служил в Самаре наводчиком БТР в мотострелковых войсках. После возвращения со службы, Виталий остался в родной деревне, устроился на работу, здесь же встретил свою супругу. В семье родились два сына.

Добавим, тюменец был признал на службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года.