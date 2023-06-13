На тюменской объездной со 2 июля 2023 года изменится схема движения транспорта

На пересечении объездной с Авторемонтной демонтируют светофоры. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на объездной со 2 июля 2023 года изменится схема движения транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. Речь идет об участке дороги на пересечении Обхода с улицей Авторемонтной.

По данным властей, встречные потоки транспорта на объездной дороге будут разделены барьерным ограждением. С Авторемонтной и Троицкой останутся только правые повороты.

Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

— Светофор для автомобилей будет демонтирован. Останется светофор для движения пешеходов, оснащенный кнопкой вызова. Сейчас администрация Тюмени разрабатывает схемы изменения автобусных маршрутов. В ближайшее время они будут опубликованы, — сообщили в пресс-службе ГУС ТО.

Кроме того, для поворота налево с Авторемонтной специалисты хотят оборудовать разворот на развязке на пересечении с Ямской. При движении с Троицкой выехать на данную развязку можно будет по улице Медовая и Селекционная.

— Для обеспечения безопасного транзита транспорта по Обходу г. Тюмени и разгрузки центральной части областного центра принято решение разделить встречные потоки на ТКАД. Специалисты будут мониторить ситуацию на примыкающих дорогах, — отметили специалисты Главного управления строительства Тюменской области.