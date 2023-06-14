На Тюмень и область 14 июня снова движется мощная жара

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области уже в ближайшие дни снова станет жарко – температура местами превысит +26 градусов, рассказали синоптики Гидрометцентра РФ. По данным метеорологов, в среду, 14 июня 2023 года, дневная температура в Тюмени поднимется до +25…+26 градусов. Такая же жара будет стоять на большей части территории региона.

Лишь на самом севере области будет прохладно – до +16 градусов, причем прохладная погода будет сопровождаться порывами ветра до 14 метров в секунду. Ночью ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

В субботу, 17 июня, жара несколько отступит: температура воздуха в Тюмени составит +19 градусов, на юге будет до +20, на севере – около +15 градусов.

В воскресенье, 18 июня, теплая погода установится на юге области, где температура составит от +21 до +23 градусов. Однако с 19 июня вновь ожидается мощное похолодание. Температура, согласно прогнозу, станет с каждым днем понижаться, в областном центре – до +13 градусов.