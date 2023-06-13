«Транснефть – Сибирь» выявила лучший расчет добровольной пожарной дружины

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В АО «Транснефть – Сибирь» закончился второй этап соревнования по пожарно-прикладному спорту на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины». Целью конкурса является совершенствование навыков членов ДПД при работе с пожарно-техническим оборудованием.

Первый этап соревнования прошел в 10 филиалах компании, в нем приняли участие более двухсот человек. После этого в каждом филиале были созданы сборные команды из добровольцев, которые показали лучшие результаты в индивидуальном первенстве. Они представили свое подразделение во втором туре, который прошел в Тюмени.

Два дня 50 огнеборцев соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, челночном беге, а также в боевом развертывании от пожарного автомобиля. Кроме того, они продемонстрировали знание теории. Результаты соревнований показали, что специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, в полной мере обладают навыками координации, выносливости и быстротой реакции.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В итоге в общекомандном зачете лучшей стала команда Тюменского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – команда Ноябрьского УМН, на третьем – Уренгойское УМН. По результатам индивидуальных зачетов сформируют сборную – она представит предприятие в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО «Транснефть», которое в этом году отмечает 30-летие с момента образования. Финал состоится в конце июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

По словам главного судьи соревнований Сергея Башаровского, пожароопасный сезон в Тюменской области и в соседних регионах потребовал от всех оперативных служб, добровольцев и сотрудников предприятия полной боевой готовности к реагированию на нештатную ситуацию: «Наши ДПД первыми выезжали на тушение природных пожаров. Во многих случаях именно это стало решающим фактором быстрой ликвидации пожаров, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий от огненной стихии».