Самый любимый клоун: в Тюмени презентовали шоу к 100-летию Никулина

Фото: Росгосцирк.

Впервые в Тюменском цирке показали программу «Клоун». Это грандиозный совместный проект Российской государственной цирковой компании и московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Он посвящен вековому юбилею легендарного артиста Юрия Никулина.

Песнями из известных советских кинофильмов, сделанных по их мотивам, встречают зрителей артисты цирка. Всё это происходит на фоне 13-метровой фигуры Юрия Никулина, которая остается на манеже на протяжении всего действия.

Такой замысел неслучаен, ведь Юрий Владимирович значительную часть своей жизни посвятил цирку. Благодаря режиссерскому замыслу артист будто бы присутствует в зале, ведь за кадром звучит его голос, а на экране показаны его фото.

Фото: Росгосцирк.

– Я считал, что нужно сделать памятник Юрию Владимировичу на манеже. Но памятник должен быть живым за счет выступления современных цирковых артистов. Главные герои этого шоу – клоуны во всех их ипостасях. И это неслучайно, ведь сам Никулин входит в двадцатку выдающихся клоунов мира. Это программа для взрослых, чтобы напомнить им о прекрасном артисте, и для детей, чтобы рассказать им от том наследии, которое он оставил после себя, – поделился режиссер и обладатель престижных цирковых наград Руслан Ганеев.

Действительно, клоуны на протяжении 2,5 часа веселят публику, показывая свои таланты и устраивая интерактив с залом.

Но не только смеху посвящена программа. Зрителей заставляют поволноваться выступления и канатоходцев, и эквилибристов, а динамичное выступление жонглеров в образах героев из фильмов, в которых снимался Никулин, снимают напряжение в зале.

Наравне с людьми выступают и животные. Пудели в тандеме с попугаями кувыркаются на манеже, лошади в большой упряжке ловко держат ездока на своих спинах. И все это под руководством чутких дрессировщиков.

Фото: Росгосцирк.

Самым завораживающим действием становится номер «Прайд», когда на манеже появляется настоящией лев с четырьмя львицами.

– Наш номер интересен тем, что представляет собой настоящий прайд на манеже. Обычно самки с самцами выступают отдельно. У нас – все наоборот, целая семья львов, – делятся дрессировщики Павел Забелкин и Жанна Семакова.

К слову, для них выступления с хищниками – обычное дело, ведь артисты с самого детства общаются и дрессируют этих больших кошек.

– Мне очень понравилось представление! Особенно львы. Никогда не думал, что они такие умные и большие. Правда, было немного страшно за дрессировщиков, – поделился впечатлениями юный тюменец Артем.