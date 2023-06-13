Пассажиру стало плохо в салоне автобуса № 88 в Тюмени

Случилось это у остановки «Сквер Корабельный». Фото: Татьяна Коркина

Мужчине стало плохо в салоне автобуса. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь.

Случилось это около 16 часов у остановки «Сквер Корабельный», неподалеку от продуктового магазина на улице Вятский Проезд, 26. Недомогание мужчина почувствовал, когда ехал в автобусе номер 88, следующем по маршруту «Улица Дмитрия Менделеева – ЖК «Звездный городок».

В этот момент рядом с ним находились другие пассажиры, а также кондуктор. Она, скорее всего, и вызвала скорую помощь. По словам пользователей социальных сетей, на место происшествия приехали врачи и сотрудники полиции.

Комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.