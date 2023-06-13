На юге Тюменской области до 16 июня 2023 года установлен режим ЧС

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

На юге Тюменской области установлен режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Максимальный класс пожарной опасности установлен в некоторых районах региона до 16 июня 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса.

Сегодня в Тюменской области действуют два ландшафтных возгорания, оба локализованы. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано два новых лесных пожара, один из них локализован на площади почти 0,21 гектара.

О ситуации с пожарами в Тюменской области мы рассказываем в отдельном материале.