Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 11:48

На юге Тюменской области до 16 июня 2023 года установлен режим ЧС

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано два новых лесных пожара
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

На юге Тюменской области установлен режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Максимальный класс пожарной опасности установлен в некоторых районах региона до 16 июня 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса.

Сегодня в Тюменской области действуют два ландшафтных возгорания, оба локализованы. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано два новых лесных пожара, один из них локализован на площади почти 0,21 гектара.

О ситуации с пожарами в Тюменской области мы рассказываем в отдельном материале.