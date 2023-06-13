В трех микрорайонах Тюмени к началу учебного года достроят 3 школы и один детсад

В тюменском микрорайоне Березняковский к 2024 году достроят детский сад. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени к началу 2023-2024 учебного года планируется достроить три новые школы. В частности, образовательные учреждения введут в эксплуатацию в трех микрорайонах: Тура (на 1 500 мест – МАОУ СОШ № 67), Ямальский-2 (на 1 200 мест – МАОУ гимназия № 4), в районе Плеханово (на 1 500 мест – МАОУ СОШ № 95). Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук на заседании коллегии города.

– В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту зданий школ № 62 и № 89 (дошкольное отделение), детского сада № 78. Разрабатывается проектная документация для ремонта и благоустройства еще 19 учреждений, – уточнил Руслан Кухарук.

Кроме того, в тюменском микрорайоне Березняковский к 2024 году достроят детский сад. Сейчас проходят процедуры по закупке необходимого оборудования и укомплектованию учреждений образования кадрами.