Необычный комплекс обеспечил мобильной связью зрителей и участников «Этнофеста–2023» в Тюменской области

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон".

За пять дней любители отдыха со смыслом посетили сотни творческих площадок, мастер-классов и активностей для саморазвития и прокачали более 2,3 терабайта данных на высоких скоростях мобильного интернета. Об этом сообщил оператор связи МегаФон, доставивший в экополис «Фестивальный» мобильную базовую станцию на КамАЗе.

Мобильный комплекс сотовой связи был изготовлен по заказу оператора омским радиозаводом им. А.С. Попова. На полянах «Этнофеста» он обеспечивал мобильным интернетом 4G и голосовыми вызовами VoLTE абонентов из 21 региона. Больше всего любителей этнической музыки, народных танцев и хендмейда приехало из Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Югры, а самые дальние гости прибыли из Мурманска и Пскова.

Максимальные нагрузки на сеть совпали с временем вечерних выступлений музыкальных хедлайнеров – московской группы BROKEN DRONEZ, челябинской «Трюген Кам» и легендарной тюменской «Невы».