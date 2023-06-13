Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Все новые детские учреждения Тюмени присоединяются к экологической благотворительной акции "Добрая крышечка", которую организует семейный проект "Создавая будущее".

Так, весной и в первые дни лета новые боксы появились в детском центре "Светлячок", третьем корпусе детского сада № 110, центре ОФП Run Baby Run и первом корпусе детского сада № 101.

"Наша аудитория - со своей спецификой собираемого пластика. У них накапливается много яиц от киндер-сюрпризов, крышек от упаковок дой-пак детского пюре. Поэтому мы нашли компанию, которая может взять на переработку эти виды пластика" - рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта "Создавая будущее".

В боксах акции "Добрая крышечка" можно оставлять крышки с маркировкой "2", "4" и "5":

- от пищевых напитков в пластиковых бутылках и картонных упаковках тетра-пак: молочные продукты, вода, соки, квас, газированные напитки, растительное масло и т.д.;

- от упаковок дой-пак: сгущенка, детский йогурт и детские пюре (типа Агуша, Фрутоняня), кетчуп, майонез, соусы;

- от 5-ти 19-ти литровых бутылей воды;

- от бытовой химии: средства для мытья посуды, ополаскиватели для белья, гели для стирки;

- от косметических средств: шампуни, гели для душа, зубная паста, лаки и муссы;

- "яйца" от Киндер-сюрпризов.

По словам Юлии Исильбаевой, воспитателя детского сада № 101, экологическая тема тонкой ниточкой проходит в воспитании малышей. В саду регулярно проходят беседы и "круглые" столы с детками, мероприятия на тему "Экологическое воспитание".

"Начиналось всё с простого интереса. Как-то раз, гуляя по городу с сыном, мы увидели бокс по приему крышек, нам понравилась концепция и мы копили разные крышечки дома семьёй. Идеей по сбору крышек я поделилась со своими воспитанниками, и она пришлась по душе не только дошколятам, но их родителям. Сейчас у меня в группе малыши 2-3 лет, и я придумала для них игру "Накорми Мишку", детки с интересом каждое утро приносят крышечки. Мы очень рады присоединиться к благотворительной акции "Добрая крышечка"! Ведь прививая экологическую осознанность уже с дошкольного возраста, мы заботимся о нашем светлом будущем!" - рассказала Юлия Исильбаева.

Полный список адресов с боксами "Создавая будущее" есть в группе проекта ВКонтакте.