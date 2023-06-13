В Тюмени ремонт теплосетей около жилых домов на улицах Рижской и Мельникайте завершат до 20 июля

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени ремонт теплосетей около домов № 43 на улице Рижской и № 97 на улице Мельникайте планируется завершить до 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы начались еще в мае, а выполняют их специалисты УСТЭК. На данный момент они выполнили значительный объем работ в границах дворовой территории.

– Проведены земляные работы, произведен демонтаж старого трубопровода и частичный монтаж нового, смонтирована строительная часть тепловой камеры, начата засыпка нового трубопровода грунтом, – рассказала директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина.

Фото: Тюмень - наш дом

Протяженность ремонтируемой теплосети в двухтрубном исполнении составляет 251 метр.

Кстати, трубы на данных участках были проложены в 1966, 1969 и 1970 годах. При этом их последний капитальный ремонт производился в 1996 году.