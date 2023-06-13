В Тюменской области засеяли почти 850 тысяч гектаров полей

Фото: Александр Моор, соцсети

В Тюменской области завершилась посевная кампания. По словам губернатора Александра Моора, под яровые культуры занято почти 848 тысяч гектаров полей, при этом более 728 тысяч гектаров засеяны зерновыми и зернобобовыми – пшеницей, овсом, ячменем, горохом и кукурузой.

Также посеяны технические культуры, среди которых рапс, лен, подсолнечник и горчица. А еще овощи – картофель, капуста, свекла, морковь и лук.

– В то же время работа в полях не останавливается. Аграрии ведут химическую прополку для защиты посевов от вредителей и болезней, – сказал глава области.

Также губернатор отметил, что малое количество осадков вряд ли скажется на урожае, поскольку тюменские земледельцы даже в таких условиях добиваются хороших результатов, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность региона.