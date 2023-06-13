В Тюмени предприниматель привлечен к ответственности за неуплату налогов на сумму свыше 7 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В Тюмени предприниматель привлечен к уголовной ответственности за неуплату налогов на сумму свыше 7 миллионов рублей. Детали расследования озвучили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным ведомства, бизнесмен осуществлял деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг и применял специальный налоговый режим – единый налог на вмененный доход.

– С целью минимизации налоговой нагрузки в период 2017-2019 гг. он организовал отражение в налоговых декларациях недостоверных сведений о количестве задействованных при оказании услуг транспортных средств, – указано в материалах дела.

Также предприниматель при оказании транспортно-экспедиционных услуг, утратив право на применение специального налогового режима, данный факт скрыл от налогового органа.

Таким образом, тюменец украл из бюджета РФ денежных средств на сумму более 7 миллионов рублей. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму почти 1 миллион рублей.