Участок улицы Республики в Тюмени открыли для автомобильного движения раньше срока

С 14 июня по основным маршрутам пойдет и общественный транспорт.

В Тюмени открыли транспортное движение на пересечении улиц Республики и Холодильной. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Специалисты УСТЭК завершили работы раньше намеченного срока.

– Работы на этом участке были начаты накануне праздничных выходных, их планировали завершить до 14 июня. Специалисты старались выполнить работы как можно быстрее. И уже сегодня в 2.30 запущено движение автомобилей. С завтрашнего дня по основным маршрутам пойдет и общественный транспорт, – уточнили в мэрии.

Сотрудники тепловой компании выполнили земляные работы, провели демонтаж строительных железобетонных конструкций и существующих трубопроводов. Завершающим этапом стала обратная засыпка трубопровода с послойным уплотнением песка и устройство нескольких слоев асфальтобетонного покрытия.