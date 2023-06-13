На трассе Курган – Тюмень погиб водитель Mazda, выскочивший на встречную полосу движения

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

В Тюменской области 13 июня на федеральной трассе произошла авария с летальным исходом. На 170-километре магистрали Курган – Тюмень столкнулись автомобили Mazda и KIA. По данным ГИБДД, 39-летний водитель Mazda выскочил на встречную полосу движения.

– 39-летний водитель Mazda выехал на встречную полосу, от удара автомобиль отбросило в кювет. Водитель Mazda погиб, 46-летний водитель KIA ранен, он госпитализирован в больницу. Обстоятельства трагедии выясняются, – заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Отметим, в регионе за минувшие выходные произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 24 человека.