В Тюмени перекроют улицу Максима Горького из-за работ по ремонту сетей водоснабжения

Движение транспортных средств будет прекращено. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени перекроют улицу Максима Горького из-за работ по строительству и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Движение транспортных средств будет прекращено от Харьковской до Котельщиков, рассказали в пресс-службе городской администрации.

– В связи с выполнением работ по строительству и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения информируем, что с 21 июня по 7 июля будет прекращено движение транспортных средств по улице Максима Горького на участке от улицы Харьковской до улицы Котельщиков, – заявили в пресс-службе мэрии Тюмени.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени.

Власти просят водителей обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, сообщили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.