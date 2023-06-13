В Тюмени на Муравленко, 3 мужчина избил пожилую соседку с тростью

Инцидент произошел на глазах у ребенка. Фото: Татьяна Коркина

Житель Тюмени ударил пожилую женщину по голове, а потом вытолкал ее из кабины лифта. Пострадавшая опиралась на трость и ничего не могла сделать. Инцидент произошел на глазах у ребенка. Видеозапись драки опубликовали очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик стал свидетелем противоправного события, которое произошло в лифте дома № 3 на улице Муравленко в Тюмени. Мужчина вышел из себя и напал на пожилую женщину, которая опиралась на трость и стояла в углу. На кадры, представленные в социальных сетях, попал момент потасовки, во время которой тюменец заходит в кабину, что-то возмущено говорит, а потом ладонью ударяет пожилую женщину. Ребенок от испуга и неожиданности забился в угол.

Позже мужчина еще раз ударяет пенсионерку, а потом выталкивает ее из открывающегося лифта. Женщина падает. Жильцы дома уточнили в социальных сетях, что пострадавшая пенсионерка постоянно катается на лифте, не дает людям спокойно добраться до дома, а в подъезде часто приглашает вступить в секту.

Женщину часто встречали в Зареке, где она катается на лифтах. На вид «безобидная бабулечка», заявляют тюменцы. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области уточнили, что знают про драку.

– Личность мужчины установлена, он привлечен к административной ответственности. В отношении него составили протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ , – рассказал журналисту «КП»–Тюмень» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Напомним, в Тюмени на улице Самарцева квартирант с особой жестокостью расправился с пенсионеркой Галиной Шабалиной. 26-летний парень нанес больше семи ударов ножом в область шеи и грудной клетки пожилой женщины. Мужчина оставил труп собственницы жилья в квартире. С целью сокрытия следов парень выбросил мобильный телефон и вещи потерпевшей в мусорный бак, расположенный рядом с домом, а сам в тот же день улетел в Салехард, где в скором времени по подозрению в убийстве женщины был задержан.