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НовостиОбщество13 июня 2023 4:45

В трех районах Тюмени от Железнодорожной до Барнаульской 13 июня отключат светофоры

На дорожных объектах города пройдут плановые работы на сетях электроснабжения
Серафима Краснова
На дорожных объектах города пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.

На дорожных объектах города пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.

Фото: Татьяна Коркина

Сегодня, 13 июня, в трех районах Тюмени планируют отключить несколько светофоров. С 08:00 на дорожных объектах города пройдут плановые работы на сетях электроснабжения, рассказали в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Светофоры перестанут работать с 8 утра до 17 часов вечера на следующих улицах: Товарное шоссе, Железнодорожной, в районе школы №50 и на перекрестке улиц Первомайской и Товарное шоссе.

Кроме того, дорожные объекты отключат в Южном районе Тюмени. С 09:00 до 17:00 регулировщики станут работать на пересечении Молодежной и Депутатской. С обеда отключат светофоры в районе Дома обороны: на перекрестке Барнаульской и Аккумуляторной.