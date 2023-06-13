В трех районах Тюмени от Железнодорожной до Барнаульской 13 июня отключат светофоры

На дорожных объектах города пройдут плановые работы на сетях электроснабжения. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня, 13 июня, в трех районах Тюмени планируют отключить несколько светофоров. С 08:00 на дорожных объектах города пройдут плановые работы на сетях электроснабжения, рассказали в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Светофоры перестанут работать с 8 утра до 17 часов вечера на следующих улицах: Товарное шоссе, Железнодорожной, в районе школы №50 и на перекрестке улиц Первомайской и Товарное шоссе.

Кроме того, дорожные объекты отключат в Южном районе Тюмени. С 09:00 до 17:00 регулировщики станут работать на пересечении Молодежной и Депутатской. С обеда отключат светофоры в районе Дома обороны: на перекрестке Барнаульской и Аккумуляторной.