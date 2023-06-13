В Тюмени в День России взломали радиоэфир и запустили обращение от экстремистов

Инцидент произошел в День России, 12 июня. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени хакеры взломали радиоэфир, чтобы угрожать в адрес России. Аналогичная ситуация произошла в Краснодарском крае и Курске. Инцидент произошел в День России, 12 июня.

– Взлом эфира не был массовым, речь идет о единичных случаях, – пишут в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Власти Тюменской области уточнили, что необходимо доверять только сведениям, размещенным на официальных сайтах и в группах в социальных сетях государственных ведомств.

Напомним, в Сети распространяли фейковую информацию о сборе детских рюкзаков для участников СВО из Тюмени. Сообщения рассылались в мессенджерах, в региональном правительстве заявили, что они ложные.