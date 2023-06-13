Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 13 июня 2023 года

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области продолжается противопожарный сезон из-за лесных и ландшафтных возгораний. Тем не менее Тюменская область все еще находится в топ-5 российских регионов по площади действующих пожаров. Так, в областной столице, по последним данным, действует пять ландшафтных возгораний на площади около 25 гектаров земли. Большая часть из них локализована. Авиапатрулирование тюменских лесов проводится в ежедневном режиме.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что за минувшие сутки в регионе удалось потушить семь природных пожаров. К тушению огня привлечены 160 человек, им в помощь выдано 34 единицы спецтехники. Два вертолета с водосливными устройствами выполняют тушение пожаров и вывоз людей с опасной территории, где зарегистрирован очаг возгорания. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет.

Очевидцы вчера сообщили о пожаре у села в Тюменской области. Лесное возгорание произошло вечером 12 июня на 12-м километре трассы Бердюжье – Армизонское. О распространении огня прохожие рассказывали в социальных сетях.

13 и 14 июня чрезвычайная степень пожарной опасности прогнозируется в двух районах Тюменской области: Тобольском и Тюменском. Высокая степень возникновения возгораний ожидается в Ишимском районе. В Тюменской области задействовано 3 летчика-наблюдателя и 271 авиапожарный ФБУ «Авиалесоохрана» для патрулирования лесов.

Режим чрезвычайной опасности из-за лесных и ландшафтных пожаров установлен в Вагайском районе.

Напомним, на территории Тюменской области до 24 июня продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. Кроме того, жителям нельзя рыбачить с лодок, разрешено только с берега.