В Тюмень и область 14 июня вернется сильная жара

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Жаркие дни вернутся в Тюмень и область уже на этой неделе, следует из прогноза синоптиков. Так, метеорологи предвещают, что теплая погода вернется в регион только на три дня – с 14 по 16 июня 2023 года.

Так, сегодня, 14 июня, воздух в Тюмени прогреется до +20 градусов, при этом в южной части области синоптики прогнозируют на три часа дня не меньше +26 градусов, на севере прохладнее – около +17 градусов. Днем 15 июня по Тюмени и области ожидается от +20 до +25 градусов Цельсия.

В субботу, 17 июня, в регионе прогнозируется жара в +27… +29 градусов, лишь в северных районах будет прохладнее.