Фото: ансамбль «ЯромилЪ».

В рамках празднования Дня России в Тюмени состоялся концерт фольклорного ансамбля «ЯромилЪ» «Заря в небе занялась». Посетить жители смогли, не выходя из дома. Коллектив ежегодно поздравляет россиян с государственным праздником, выступает на площадках Тюмени и области, но в этом июне ансамбль был приглашен в Нижневартовск для участия в качестве почетных гостей в гала-концерте фестиваля «Гармония».

В 2023 году выступление ансамбля было организовано в онлайн-формате.

– «Заря в небе занялась» – собирательный концерт из разных номеров ансамбля. В нем присутствует и традиционная песня, и авторская, и современная обработка. Хотелось показать многогранность, красоту, душу народной песни. В нашем коллективе семь национальностей, и все поют народную песню, как архаичную, так и патриотичную. Наша задача в том, чтобы зрители не только получили удовольствие, но соприкоснулись с памятью предков, которые когда-то также пели эти песни. Россия сильна, потому что у нас есть традиционная культура. Пока жива культура, будет сильна и Россия, – подчеркнула доцент кафедры вокального искусства Тюменского государственного института культуры Руслана Лосева.

Концерты в онлайн-формате проводятся теперь постоянно. Рассчитаны они в первую очередь на тех граждан, кто не может принять участие в торжествах лично в силу удаленности от областного центра, а также имеющих ограниченные возможности здоровья.