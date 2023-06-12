Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июня 2023 12:29

В Тобольске девочка повисла на карнизе балкона пятого этажа на Октябрьской

Ребенка удалось спасти
Серафима Краснова
Ребенка удалось спасти.

Ребенка удалось спасти.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области прохожие спасли подростка. Инцидент в Тобольске на карнизе балкона пятого этажа едва не закончился трагедией. В многоквартирном доме на улице Октябрьской, 65 на балконе повис ребенок, это была девочка-подросток. Ее удалось спасти. На вид ребенку лет 10 – 13.

«Я ехал мимо и увидел такую картину, подъехал и выбежал, чтоб как-то помочь. Женщина с первого этажа дала одеяло, и мы с очевидцами растянули его. Слава богу, обошлось – мужчина удерживал ее из той же квартиры, и потом, видимо, сосед помог ему затащить ее», – написали пользователи в социальных сетях.

К месту происшествия очевидцы вызвали полицию, скорую помощь и пожарную службу.

Редакция «КП» направила письменный запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области и ТОСЭР.