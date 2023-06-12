Как выбрать мороженое, и всем ли оно полезно

Тюменский диетолог Марина Сторожок рассказала, какое мороженое полезно для фигуры. Фото: Виктория Гаврик

В состав мороженого входят сливки и сливочное масло, а также молоко и сахар. По мнению диетолога Марина Сторожок, чем меньше в составе консервантов, загустителей, ароматизаторов, тем продукт более натурален и полезен. Приятным вкусом и качественным составом обладает пломбир, изготовленный по ГОСТу из сливок. У самой вкусной сладости жирность составляет от 12% до 20%, пишет «Тюменская область сегодня».

Врач советует отказаться от мороженого с орехами и шоколадам, если человек следит за фигурой. По ее мнению, можно съедать одну порцию мороженого в день, желательно в первой половине дня. При этом оно должно заменять другой десерт, а не быть дополнением к нему.

– Выбор отдавайте товару, произведенному по ГОСТу, а не по техническим условиям. Качественная шоколадная глазурь не откалывается от корпуса мороженого кусками и не прилипает к зубам. К сожалению, это можно определить только путем пробы, – заявила Марина Сторожок.

Другие эксперты рекомендуют при выборе мороженого обращать внимание на упаковку. Чем она плотнее, тем лучше продукт сохраняет вкус и свойства.