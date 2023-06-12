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НовостиЗдоровье12 июня 2023 13:21

Как выбрать мороженое, и всем ли оно полезно

Тюменский диетолог Марина Сторожок рассказала, какое мороженое полезно для фигуры
Серафима Краснова
Тюменский диетолог Марина Сторожок рассказала, какое мороженое полезно для фигуры.

Тюменский диетолог Марина Сторожок рассказала, какое мороженое полезно для фигуры.

Фото: Виктория Гаврик

В состав мороженого входят сливки и сливочное масло, а также молоко и сахар. По мнению диетолога Марина Сторожок, чем меньше в составе консервантов, загустителей, ароматизаторов, тем продукт более натурален и полезен. Приятным вкусом и качественным составом обладает пломбир, изготовленный по ГОСТу из сливок. У самой вкусной сладости жирность составляет от 12% до 20%, пишет «Тюменская область сегодня».

Врач советует отказаться от мороженого с орехами и шоколадам, если человек следит за фигурой. По ее мнению, можно съедать одну порцию мороженого в день, желательно в первой половине дня. При этом оно должно заменять другой десерт, а не быть дополнением к нему.

– Выбор отдавайте товару, произведенному по ГОСТу, а не по техническим условиям. Качественная шоколадная глазурь не откалывается от корпуса мороженого кусками и не прилипает к зубам. К сожалению, это можно определить только путем пробы, – заявила Марина Сторожок.

Другие эксперты рекомендуют при выборе мороженого обращать внимание на упаковку. Чем она плотнее, тем лучше продукт сохраняет вкус и свойства.