Каким работникам в Тюменской области готовы платить по 100 тысяч рублей в месяц

Эксперты назвали профессии в Тюменской области с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

На рынке труда Тюменской области представлено больше 25 тысяч вакансий. Специалистам готовы платить большие деньги, пишет «Вслух.ру». Например, руководителю строительного участка предлагается зарплата от 180 тысяч рублей.

Менеджер по работе с клиентами способен получать от 200 тысяч рублей ежемесячно. Среди обязанностей – ведение переговоров, проведение презентаций, активные продажи. Командиру вертолета Ми-8 хотят платить до 180 тысяч рублей, а программистам – до 160 тысяч рублей.

В топе и вакансии для сварщиков с оплатой труда от 100 до 200 тысяч рублей, а также вакансии для машинистов. Геодезистам готовы платить от 135 тысяч до 165 тысяч рублей в месяц.