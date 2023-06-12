В историческом парке Тюмени «Россия – моя история» открыли фотовыставку «Великая Россия»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Главным событием праздничного дня сегодня, 12 июня, стало посещение уникальной фотовыставки, которую открыли в историческом парке «Россия – моя история». Одиннадцать часовых поясов, более десятка природных зон и 130 тысяч видов животных – такие огромные расстояния смогут преодолеть и такое разнообразие животного мира смогут увидеть посетители фотовыставки «Великая Россия».

По словам организаторов, выставка состоит из отдельных кадров, которые складываются в единый образ современной России.

– Для того чтобы ознакомиться с этой удивительной фотовыставкой, приходят горожане, гости города, школьные группы и участники профессиональных сообществ. В преддверии праздника и особенно в День России всем интересно увидеть, как широка наша страна, насколько она богата и разнообразна по ландшафту и природе, – пояснила директор исторического парка «Россия – моя история» в Тюмени Ольга Филиппова.

Напомним, что в экспозиции представлены редкие кадры, сделанные по время исследовательской экспедиции «Край Гыданской земли». Другая выставка посвящена природе тюменского Севера.