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НовостиОбщество12 июня 2023 10:51

Сколько в Тюменской области проживает людей с инвалидностью

В Тюменской области проживают 86 тысяч человек с инвалидностью
Серафима Краснова
Больше половины из них – это женщины.

Больше половины из них – это женщины.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области, по данным на 1 июня 2023 года, проживают 86 593 человека с инвалидностью. Такие данные приводят в Росстате. Больше половины из них – это женщины, почти 46 тысяч.

По данным статистиков, на Урале проживают 664 тысячи людей с инвалидностью. Они обладают разной группой инвалидности. В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, человеку устанавливается с 1-й по 3-ю группу инвалидности. От первой (самой тяжелой) до третьей (легкая степень).

– Динамика в сторону снижения уровня первичной детской инвалидности отмечена при злокачественных новообразованиях, врожденных аномалиях, болезнях мочеполовой системы, болезнях эндокринной системы, болезнях глаз и при последствиях травм и отравлений на 10 тысяч детского населения, – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.

Напомним, что в 2022 году в Тюменской области проживали 85 836 человек с инвалидностью.