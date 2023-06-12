Сколько в Тюменской области проживает людей с инвалидностью

Больше половины из них – это женщины. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области, по данным на 1 июня 2023 года, проживают 86 593 человека с инвалидностью. Такие данные приводят в Росстате. Больше половины из них – это женщины, почти 46 тысяч.

По данным статистиков, на Урале проживают 664 тысячи людей с инвалидностью. Они обладают разной группой инвалидности. В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, человеку устанавливается с 1-й по 3-ю группу инвалидности. От первой (самой тяжелой) до третьей (легкая степень).

– Динамика в сторону снижения уровня первичной детской инвалидности отмечена при злокачественных новообразованиях, врожденных аномалиях, болезнях мочеполовой системы, болезнях эндокринной системы, болезнях глаз и при последствиях травм и отравлений на 10 тысяч детского населения, – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.

Напомним, что в 2022 году в Тюменской области проживали 85 836 человек с инвалидностью.