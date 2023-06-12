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НовостиЗвезды12 июня 2023 9:44

Во Дворце творчества и спорта Тюмени «Пионер» прошла акция «Я люблю Россию!»

В рамках акции ребята по памяти нарисовали флаг РФ
Серафима Краснова
В рамках акции ребята по памяти нарисовали флаг РФ.

В рамках акции ребята по памяти нарисовали флаг РФ.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени во Дворце творчества и спорта «Пионер» прошла акция «Я люблю Россию!». В честь Дня России вожатые и дети на сцене исполнили гимн нашей страны, потом вынесли флаг РФ и приняли участие в викторине.

В рамках акции ребята по памяти нарисовали флаг и написали поздравления в День России.

– Вся программа у нас построена на изучении флага, герба, гимна, то есть всей атрибутики нашей страны. С ребятишками разговариваем, узнаем их мнение, интересуемся, понимают ли они значение праздника, что это не просто выходной день, – рассказала преподаватель-организатор образовательного модуля Валентина Голдаева.

Отметим, что дети развесят в коридорах дворца свои рисунки.