Инспекторы готовят для жителей Тюмени сюрприз в преддверии Дня образования службы ГИБДД

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Инспекторы ДПС готовят для жителей Тюмени сюрприз в преддверии Дня образования службы Госавтоинспекции МВД России. На стадионе «Геолог» 24 июня, в День молодежи, состоится мероприятие по безопасности дорожного движения, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

– В этот день на стадионе пройдет товарищеский футбольный матч с участием известных людей областной столицы, а также руководителей силовых ведомств региона. Вертолет «ЮТэйр» Ми-8МТВ осуществит сброс парашютистов, совершит демонстрационный полет над стадионом, а также пройдут показательные выступления по эвакуации раненого человека с футбольного поля, – заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Лидеры тюменского парашютного спорта уже готовятся к показательным выступлениям, они приземлятся на поле стадиона «Геолог». Для жителей Тюмени будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, различные мастер-классы и конкурсы.

Отметим, что на стадионе состоится розыгрыш подарков с логотипом дорожной безопасности.