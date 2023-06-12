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НовостиЭкономика12 июня 2023 9:19

Тюменская область развивает независимость от поставок семенного материала

Одним из локомотивов направления является предприятие «Тюменьгосплем»
Серафима Краснова
Одним из локомотивов направления является предприятие «Тюменьгосплем».

Одним из локомотивов направления является предприятие «Тюменьгосплем».

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области развивается независимость от поставок семенного материала. Одним из локомотивов направления является предприятие «Тюменьгосплем». Большие результаты уже достигнуты в генной селекции молочного животноводства. Здесь же осваивают и передовые технологии, пишет «Тюменская линия».

– По молочному животноводству серьезные подвижки сделаны, как раз этим вплотную занимается «Тюменьгосплем». Они используют новейшие генетические решения, что и дает свои положительные результаты. По мясному проблемы еще остаются, но они также решаемы, – уточнил председатель аграрного комитета Тюменской облдумы Владимир Ковин.

Он подчеркнул, что генетическая селекция в Тюменской области сделала определенные подвижки в области птицеводства, включая производство индейки. Кроме того, определенные результаты достигнуты в области обеспечения импортонезависимости от поставок семенного материала.

Отметим, что в 2022 году Тюменская область стала лидеров на Урале по производству мяса и молока.