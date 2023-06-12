Тюменская область развивает независимость от поставок семенного материала

Одним из локомотивов направления является предприятие «Тюменьгосплем». Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области развивается независимость от поставок семенного материала. Одним из локомотивов направления является предприятие «Тюменьгосплем». Большие результаты уже достигнуты в генной селекции молочного животноводства. Здесь же осваивают и передовые технологии, пишет «Тюменская линия».

– По молочному животноводству серьезные подвижки сделаны, как раз этим вплотную занимается «Тюменьгосплем». Они используют новейшие генетические решения, что и дает свои положительные результаты. По мясному проблемы еще остаются, но они также решаемы, – уточнил председатель аграрного комитета Тюменской облдумы Владимир Ковин.

Он подчеркнул, что генетическая селекция в Тюменской области сделала определенные подвижки в области птицеводства, включая производство индейки. Кроме того, определенные результаты достигнуты в области обеспечения импортонезависимости от поставок семенного материала.

Отметим, что в 2022 году Тюменская область стала лидеров на Урале по производству мяса и молока.