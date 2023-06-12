На площади 400-летия Тюмени 12 июня начался областной фестиваль «Мост дружбы»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени на площади 400-летия состоялся фестиваль «Мост Дружбы». Он проходил в честь Дня России. Зрители праздника смогли узнать о лучших традициях народного гостеприимства на 24 национальных подворьях, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

На площади было многолюдно и весело, словно свой мир с отдельной программой. Жителям предлагают национальные блюда и изделия ручной работы. Мероприятие началось с песен и танцев разных народов. Дальше артисты вместе с тюменцами исполнили песню «Встанем». Поздравил жителей губернатор Александр Моор.

– Поздравляю всех нас с Днем России. Это наш общенациональный праздник, который объединяет все народы нашей Родины. Уже много веков люди разных национальностей живут бок о бок на Российской земле. Вместе гордятся нашей великой историей, нашими великими предками, которые умножали славу нашей страны. И сегодня мы с вами вместе трудимся на благо России, сохраняем наше национальное культурное наследие, вместе отмечаем праздники и поддерживаем друг друга в трудную минуту. Что является основой нашего единства и силы? Наш патриотизм, – сказал Александр Моор.

Представители общественных организаций исполнили гимн России. Артистам подпевали зрители. В конце Александр Моор на казачьем подворье разрезал бутылку саблей, показав свои умения.