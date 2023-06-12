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НовостиЗвезды12 июня 2023 8:11

Бесплатный показ фильма «Поющие под дождем» пройдет в «Конторе пароходства» 14 июня в Тюмени

Сеанс пройдет в большом зале мультицентра «Контора пароходства»
Серафима Краснова
Сеанс пройдет в большом зале мультицентра «Контора пароходства».

Сеанс пройдет в большом зале мультицентра «Контора пароходства».

Фото: Виктория Гаврик

Бесплатный показ фильма «Поющие под дождем» пройдет в «Конторе пароходства» 14 июня. Мероприятие начнется в 19:00 в открытом киноклубе. Жителям покажут романтическую комедию, пишет «Мегатюмень».

Сеанс пройдет в большом зале мультицентра «Контора пароходства» . Вход для тюменцев бесплатный, но необходима регистрация в группе «Конторы пароходства» в социальной сети «ВКонтакте». Кино предназначено для ребят старше 12 лет.

Сюжет мюзикла повествует о популярной звезде немого кино, чей успех начинает рушиться с переходом Голливуда на звуковой кинематограф. В фильме звучат старые песни, написанные для бродвейских шоу. После просмотра фильма участники обсудят фильм и поделятся своими впечатлениями от увиденного.